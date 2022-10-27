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李智凱確診缺席世錦賽 林育信：力求單項突破

2022/10/27 17:32
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（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣體操代表隊昨天抵達英國利物浦，準備10月29日登場的世界體操錦標賽，無奈賽前「鞍馬王子」李智凱確診將缺陣，總教練林育信直言：「只能力求在單項突破。」

2022世界體操錦標賽將於10月29日至11月6日，在英國利物浦舉行，今年世錦賽團體前3名，將可直接取得2024巴黎奧運男、女團體賽參賽門票。

今年台灣體操代表隊征戰世錦賽，賽前目標訂定男團闖進前8，盼提前取得明年世錦賽男團入場券，無奈王牌之一的李智凱在10月中確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），確定缺席今年世錦賽，也對戰力造成衝擊。

台灣體操代表隊總教練林育信說，隨著李智凱缺席，今年要挑戰男團前8的目標恐怕難以實現，他無奈地說：「少了李智凱，團體分數大概就短少約10分，今年男團要拚進前8，機會恐怕不大。」

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雖然男團要拚進前8難度頗高，林育信透露，今年參賽方針也改為單項突破，其他參賽選手在個人項目將把動作難度提升到最高，「一方面試著去爭取獎牌榮譽，另一方面也希望透過比賽增加選手在國際舞台的知名度。」

林育信解釋，今年世錦賽男團若沒排進前8，明年就得在亞洲體操錦標賽力拚前5，重新爭取世錦賽團體入場券，「若依照目前情況，明年我們的機會應該會更好。」（編輯：張芷瑄）1111027

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