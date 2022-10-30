戴資穎不敵何冰嬌 法國公開賽4強止步

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（中央社記者龍柏安台北30日電）東京奧運女單銀牌得主、台灣羽球一姐戴資穎，今天在法國羽球公開賽女單4強，以15比21、10比21不敵世界排名第8的中國女將何冰嬌，對戰4連勝止步，無緣決賽。

在巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽之後登場。

戴資穎8強賽以直落二放倒泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon），報了上週在丹麥羽球公開賽落敗的一箭之仇，4強賽則遭遇左手持拍的中國女將何冰嬌。

賽前戴資穎和何冰嬌共12次交鋒，前者取得10勝壓倒性對戰優勢，且還保有對戰4連勝，而戴資穎最近一次輸給何冰嬌，則是2018年世界羽球錦標賽8強，當時雙方鏖戰3局才分出勝負。

今天兩人在法國公開賽4強再次交鋒，首局戴資穎暖機稍慢，開賽就陷入1比5劣勢，比賽中最多以6比18大幅落後，不過接下來戴資穎開啟追分模式，一口氣拉出一波7比0攻勢，也成功縮小差距。

可惜比賽前半段失血太多，戴資穎雖卯足全力追趕，最後仍以15比21讓出。

次局戴資穎開賽沒有太多起色，連失5分，一路落後，對手在12比7領先之際，又拉出8比0攻勢在傷口上灑鹽，並取得「聽牌」優勢，戴資穎雖連續化解3個賽末點，可惜最後一記長球出界，最後仍以10比21棄守，無緣晉級。（編輯：徐崇哲）1111030