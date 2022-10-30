法國公開賽止步4強 戴資穎：狀態不佳也不放棄

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台灣羽球一姊戴資穎在連奪三公開賽冠軍後，今天因身體不適，敗給中國好手何冰嬌，無緣本季第4冠。她在接受中央社訪問時表示，場前就感覺自己狀態不太好，打的時候覺得非常辛苦，但還是希望可以盡量完成，並盡力找到改善的方法。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月30日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）台灣羽球一姊戴資穎因身體不適，今天在法國羽球公開賽直落二敗給中國好手何冰嬌，無緣本季第4冠。戴資穎告訴中央社，即使狀態不佳，仍會盡力找到改善方法。

BWF超級750系列法國羽球公開賽今天進行4強角逐，世界第2、台灣羽球一姐戴資穎今天以15比21、10比21，不敵排名世界第8的何冰嬌，終止對戰4連勝，也未能拿下本季第4座冠軍。

戴資穎開場就陷入苦戰，最終無緣爭冠。場邊不斷聽見法國球迷幫戴資穎加油，也有許多台灣僑胞到場支持。可惜小戴過程中雖力拼追趕，但多次顯露疲態與懊惱神情，動作也不見往常的速度與自信。

首局開打後戴資穎失誤頻發，連丟4分；何冰嬌則不斷變換路線，以11比4領先。後半局戴資穎依舊遭壓制，雖一度發動7比0攻勢，但仍因失誤被對手先搶1局。

次局何冰嬌5比0先發制人，比數拉到7比1。後半局戴資穎連續得分似有起色，但7比12後又連失8分，小戴雖救回了3個賽末點，最終卻還是未能扭轉戰局。

戴資穎在接受中央社訪問前在採訪區遇到何冰嬌，隨即帶著笑容祝賀對手晉級。

談及今天表現，她坦言，下場前就感覺自己狀態不太好，打的時候覺得非常辛苦，比分上也看得出來有很大的落差。記者詢問是否為四頭肌拉傷所致，小戴僅表示，「身體不太舒服」。

戴資穎不願放棄，奮力嘗試追趕，她說：「這還是一場比賽，所以我希望還是可以盡量完成，並盡力找到改善的方法，因為下次可能還是會遇到一樣的狀況。」

戴資穎本季在泰國、印尼及台北公開賽都打入決賽並封后，然而上次她在法國賽奪冠已是2017年。記者詢問，會不會覺得有「法國公開賽魔咒」？戴資穎回覆：「不會，因為隨著年紀增長，成績這東西慢慢會越來越難達到，所以我覺得這是必經的過程。」

對於接下來12月14日至18日的中國廣州世界巡迴賽年終總決賽如何準備，戴資穎笑著表示，「應該就先休息一下」。最後她也感謝球迷「這幾天零時差地幫我加油」。

戴資穎表示，4強賽對手何冰嬌的球一直都很靈活、豐富，「她是左撇子，在出手各方面會有比較高的隱蔽性，因為我們比較常對到的畢竟都是右手的選手」。

上場丹麥賽奪冠的何冰嬌告訴中央社，「小戴的技術風格是我非常喜歡的。剛才比賽也可以看到她的技術，還有她的出手，打的我都『立正了』，完全都沒有做步伐了，希望有天我也能有這麼好的技術」。接下來她將對上西班牙好手馬琳（Carolina Marin）。

戴資穎生涯第6次晉級法國賽4強，並於2017年拿下冠軍，本屆仍與冠軍賽獎盃擦身而過。這也是她本季第9次晉級公開賽4強。

男雙組合「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯，今天則持續打出驚人好成績，面對英格蘭組合雷恩（Ben Lane）、文迪（Sean Vendy）以21比15、21比14奪勝，也是兩人生涯首度打進超級750系列賽決賽。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽。（編輯：周永捷）1111030