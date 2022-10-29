台灣男單史上第3人 郭冠麟闖進羽球世青金牌戰

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（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣羽球小將郭冠麟，今天在世界U19青年羽球錦標賽男單4強，在首局先失劣勢下連趕兩局，以16比21、21比10、21比18擊敗韓國選手，順利打進壓軸決賽金牌戰。

2022世界U19青年羽球錦標賽，今年在西班牙桑坦德（Santander）舉行，郭冠麟8強賽先以2比1扳倒上屆銀牌得主、大會頭號種子的法國好手藍尼爾（Alex Lanier）挺進4強，今天再擊敗韓國球員金秉宰（音譯Kim Byung Jae），成為台灣隊史繼「羽球王子」王子維與呂家弘後，第3個打進世青男單金牌戰的台灣球員。

曾指導郭冠麟3年的高雄中學羽球隊總教練簡毓瑾透露，愛徒腳程快、手法、戰術靈活，加上腦袋瓜又轉得快，「如果沒有意外，未來他會是台灣羽球男單國家隊接棒的人選之一。」

過去簡毓瑾曾在2000年世青拿過女單銅牌，如今看著愛徒超越自己過往成績，她也開玩笑說：「我本來還要消費他，說他總算追上我的腳步，沒想到他已經超越了。」

郭冠麟今天首局先以16比21讓出，次局則以21比10輕鬆拿下，決勝局郭冠麟開局就取得6比3領先，不過局末被對手逼成17比17平。

決勝關頭，郭冠麟先連拿2分取得超前，對手雖追回1分再將比分近逼，回頭郭冠麟連拿2分成功「關門」，以21比18險勝對手，明天將與印度好手薩巴拉曼尼亞（Sankar Muthusamy Subramanian）爭冠。

過去台灣在世青個人賽隊史僅拿過2金，包括2004年的「羽球精靈」鄭韶婕，以及2015年首度拿下隊史男單首金的呂家弘。（編輯：卞金峰）1111029