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盧敬堯、楊博涵寫5年來最佳戰績 法羽賽挺進決賽

2022/10/30 02:58
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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣男雙「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在法國羽球公開賽男雙4強，以21比15、21比14擊敗英格蘭組合蓮恩與凡迪，寫下對戰6連勝，這也是兩人近5年來首度打進決賽。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67萬5000美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽之後登場。

世界排名25的楊博涵與盧敬堯，上一次聯手打進壓軸決賽已是2017年的美國羽球公開賽，兩人這次在超級750系列的法國公開賽挺進決賽，不僅是近5年來首度闖進金牌戰，同時也是兩人「合拍」以來，在次頂級賽事所締造的最佳戰績。

「楊肉盧」過去和英格蘭的蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy）共5次交鋒，台灣組合從未吞過敗仗，且兩組人馬上週才在丹麥公開賽首輪過招，當時「楊肉盧」以直落二橫掃對手，輕鬆摘下晉級門票。

今天兩組人馬再次碰頭，開局台灣組合就連拿3分，在7比6領先之際，「楊肉盧」合力拉出5比0攻勢，除拉開領先幅度也奠定勝基，在一路領先優勢下，先以21比15拿下。

次局台灣組合開賽又靠著3比0攻勢下馬威，並在6比4領先之際拉出8比1攻勢甩開對手糾纏，全場未曾讓對手近逼，最終以21比14再下一城，如願拿下相隔5年的冠軍賽入場券。（編輯：施施）1111030

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