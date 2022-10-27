戴資穎直落二橫掃金佳恩 挺進法國公開賽8強

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（中央社記者龍柏安台北27日電）東京奧運羽球銀牌得主、台灣一姐戴資穎，今晚在法國羽球公開賽女單次輪，以21比18、21比14輕取世界排名23的韓國女將金佳恩，順利挺進8強。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽後登場。

世界排名第2的戴資穎，首輪遭遇自家同胞、「交大學霸」許玟琪，她僅用2局就從這場「台灣內戰」中脫穎而出，今天則遭遇韓國女將金佳恩。

戴資穎過去共5度和金佳恩過招，前者取得5戰全勝對戰優勢，兩人最近一次碰頭是在日本公開賽，當時戴資穎在首局先失劣勢下連趕2局，後來居上逆轉勝。

今天雙方再次碰頭，首局戰況難分難解，兩人共6度打平，局末雙方戰成18比18平，決勝時刻對手先是回擊掛網，接著又發生底線判斷失誤送分，最後戴資穎在網前逮到機會扣殺，一口氣連拿3分，先以21比18拿下。

歷經首局暖身，戴資穎在次局火力全開，開局短暫打平後，也逐漸掌控節奏，她在7比6微幅領先之際，拉出一波7比0攻勢甩開對手糾纏，接下來在一路保持領先的優勢下，以21比14撂倒對手，也順利拿下8強入場券。

至於台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，今天仍舊維持高檔火力，兩人合力以24比22、21比16擊敗世界排名16的中國組合劉雨辰、歐烜屹，成功闖進8強。（編輯：楊昭彥）1111027