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法國羽球公開賽 周天成首輪出局、王子維過頭關

2022/10/27 08:22
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（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣羽球兩大男單好手今天在法國羽球公開賽首輪先後登場，王子維歷經3局苦戰以2比1扳倒地主希望波波夫順利闖關，而一哥周天成則以1比2不敵香港李卓耀提前出局。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽後登場。

世界排名17的「羽球王子」王子維，今天面對地主法國球員波波夫（Toma Junior Popov），歷經3局、73分鐘大戰，才以21比11、22比24、21比13擊敗對手，有驚無險拿下晉級入場券。

至於台灣羽球一哥周天成，今天遭遇世界排名15的香港好手李卓耀，兩人過去9次交鋒，周天成握有6勝對戰優勢，今天則是兩人本季第6度交手，可惜周天成和對手鏖戰3局，歷經1小時又23分鐘馬拉松式大戰，最後仍未能如願闖關。

周天成今天開局暖機稍慢，在3比10落後下急起直追，在局末兩度將比分追平，可惜最後仍以21比23棄守，次局則以23比21還以顏色，將戰局扳成1比1。

決勝局戰況依舊膠著，周天成在局末再次和對手打成18比18，可惜接下來對手兩度攻破他的防守，加上周天成一次回擊掛網，一口氣連丟3分，最終以18比21讓出，首輪提前止步。

至於台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，上週才在丹麥公開賽打出驚奇，擊敗3屆世錦賽金牌的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇提萬（Hendra Setiawan），本週則在法國上演「續集」。

楊博涵與盧敬堯凌晨以21比15、15比21、21比17，擊敗世界排名第2的印尼組合蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）與吉地安（Marcus Fernaldi Gideon），不僅終止對戰3連敗，也同步搶下晉級入場券。（編輯：李錫璋）1111027

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