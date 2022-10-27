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戴資穎直落二橫掃許玟琪 法國公開賽過頭關

2022/10/27 01:23
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（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣羽球一姐戴資穎今天凌晨在法國羽球公開賽女單首輪，以21比13、21比17挑落自家姊妹、「交大學霸」許玟琪，在這場台灣內戰中輕鬆出線，順利挺進第2輪。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽後登場。

世界排名第2的戴資穎，上週在丹麥羽球公開賽8強面對泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon），她在第2局錯過兩個賽末點，最終遭對手逆轉，抱憾止步8強，本週轉戰法國重新出發，首役就遭遇自家同胞許玟琪。

世界排名32的許玟琪，是目前台灣女單排名僅次戴資穎的好手，兩人今年才在台北羽球公開賽交手，當時戴資穎以直落二橫掃對手過關。

今天兩人再次交鋒，戴資穎依舊維持強大統治力，開局在2比3微幅落後下，接下來連拿4分超前比數，此後未曾讓對手近逼或追平，在一路領先優勢下先以21比13輕鬆拿下。

陷入逆境的許玟琪，第2局仍無法擺脫劣勢，開局就處於2比6落後，而全場掌握攻守節奏的戴資穎，再以21比17拿下，除取得國際賽對戰2連勝，也摘下16強入場券。（編輯：陳正健）1111027

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