戴資穎遭依瑟儂逆轉 丹麥公開賽8強落馬

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（中央社記者龍柏安台北21日電）浪費了2個寶貴賽末點，讓戴資穎錯過勝利契機，今天她在丹麥羽球公開賽女單8強以21比10、20比22、16比21不敵泰國名將依瑟儂，對戰6連勝止步，8強提前落馬。

總獎金75萬美元（約新台幣2400萬）的丹麥羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列，也是次頂級大賽，各國好手也都精銳盡出。

戴資穎前兩輪紛紛以直落二、未失1局的完美演出，先後擊敗泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）與日本的大堀彩，順利躋身8強，強碰世界排名第7的「宿敵」、泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

今天賽前戴資穎和依瑟儂交手共達32次，前者挾18勝對戰優勢，此外雙方最近9次碰頭，戴資穎也取得8勝1負領先，同時並保有對戰6連勝。

依瑟儂本季狀況有些起起伏伏，她雖在馬來西亞公開賽拿下本季首冠，不過接下來包括馬來西亞大師賽與日本公開賽都止步8強，而羽球世錦賽則是16強意外輸給加拿大女將李文珊、抱憾止步。

今天雙方再次交鋒，戴資穎首局在5比6微幅落後下，靠著一波6比0攻勢扭轉戰局，接下來對手雖連追3分縮小差距，不過戴資穎火力全開，再用一波10比1攻勢打爆對手，並以21比10率先拿下。

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次局戰況陷入膠著，雙方一路纏鬥，戴資穎在局末一度以20比18取得「聽牌」優勢，並握有2個賽末點，不料對手先是成功殺球，接著戴資穎又因判斷失誤與回擊出界，一口氣連丟4分，反倒以20比22讓出。

決勝局戴資穎開賽就連丟7分，陷入落後的她一路苦追，無奈開局失血太多，加上讓依瑟儂逆轉打出氣勢，在一路落後下，最終以16比21吞敗，無緣晉級4強。（編輯：屈享平）1111021