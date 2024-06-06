宋碩芸擊敗依瑟儂 生涯首闖超級1000羽球賽8強

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（中央社記者黎建忠台北6日電）BWF超級1000的印尼羽球公開賽，台灣女單好手宋碩芸今天在16強，以20比22、21比14、21比17逆轉擊敗泰國一姐依瑟儂，生涯首度在這場高等級賽事闖進8強。

宋碩芸女單世界排名第31名，賽前和世界排名第13的依瑟儂（Ratchanok Intanon）僅交手過一次，不過那一次首局打到一半，依瑟儂就退賽由宋碩芸獲勝。

今天雙方再度交手，首局開打宋碩芸就展現強烈企圖心，一度以10比4領先依瑟儂，不過比賽後段逐漸被對手追上比數，雖然比賽後段仍以19比16取得領先，只可惜接下來幾次裁判的判決都不利宋碩芸，最後關頭被對手一波5比1攻勢而丟掉首局。

打出信心的宋碩芸，第2局先以11比10搶先進入技術暫停，休息過後又連得5分奠定勝基；第3局宋碩芸更展現出自己的韌性，比賽中段雖以13比9領先，但還是被依瑟儂追到15比15平手，幸好決勝時期，靠著出色的前、後場調動，直接以6比2的攻勢收下第3局和比賽勝利。

接下來宋碩芸在8強的對手，將是中國一姐、東京奧運金牌陳雨菲。

宋碩芸賽後受訪時提到，其實今天感覺不會太累，「在場上有把自己的想法做出來，加上失誤也比較少，才能在這場3局大戰獲勝。」

另外，男雙世界排名第12名的台灣組合李哲輝、楊博軒，今天和世界排名第8的中國組合任翔宇、何濟霆，雙方鏖戰58分鐘，台灣組合才辛苦的以21比16、21比23、21比17獲勝晉級8強。（編輯：李亨山）1130606