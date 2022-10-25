法國羽球公開賽 李洋、盧震首輪落馬

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（中央社記者龍柏安台北25日電）上週才在丹麥羽球公開賽打進8強，李洋與盧震的全新組合，今天在法國羽球公開賽男雙首輪，以19比21、14比21不敵韓國組合催率圭、金元昊，首輪出局。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽。

李洋與王齊麟的「麟洋配」，在去年東京奧運拿下羽球隊史首面金牌，不過王齊麟因腳傷需休養8週，預計11月才能歸隊，因此兩人暫時「分手」，李洋改和學弟盧震聯手，也讓王齊麟專心休養。

李洋與盧震的全新組合，上週在丹麥公開賽一路過關斬將，直至8強面對大會第8種子、馬來西亞組合張御宇與王耀新，歷經3局大戰吞敗止步。

本週兩人轉戰法國重新出發，首輪遭遇世界排名18的韓國組合催率圭與金元昊，不料卻提前踢到鐵板。

台灣組合開局曾以3比9陷入落後，不過兩人一路苦追，一度將比分追成15比15平，可惜卻沒能一鼓作氣扭轉戰局，首局先以19比21失守。

次局開賽雙方短暫打成2比2平，接下來台灣組合遭遇亂流連丟5分、陷入落後，台灣組合回頭雖靠著一波5比1攻勢縮小差距，可惜仍無法後來居上。

台灣組合在11比12落後下，再次遭遇當機連失6分，也讓對手一口氣拉開差距，最終以14比21、以直落二吞敗出局。（編輯：張芷瑄）1111025