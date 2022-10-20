戴資穎直落2輕取大堀彩 挺進丹麥羽球公開賽8強

（中央社記者龍柏安台北20日電）過去對戰7次，戴資穎都是贏家，這一次也沒有意外，今天她在丹麥羽球公開賽女單次輪，以21比18、21比16輕取世界排名31的日本羽球好手大堀彩，順利挺進8強。

總獎金75萬美元（約新台幣2402萬元）的丹麥羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列，也是次頂級大賽，台灣包括戴資穎、周天成等人都有參賽。



世界排名第2的戴資穎，今年狀況不差，迄今先後已拿下泰國、印尼與台北公開賽等3座冠軍，僅在年初的德國公開賽次輪，爆冷輸給日本好手高橋沙也加，這也是扣除新加坡因傷退賽外，本季唯二未能晉級4強的比賽。



賽前戴資穎生涯和大堀彩共交手7次，前者從未嚐過敗績，且值得一提的是，7次交手當中就有5次以直落二輕鬆過關。



雙方今天再次交鋒，開局戴資穎就拉出4比1攻勢下馬威，不過大堀彩韌性十足，一路緊咬比數，並一度以14比14打平。



所幸戴資穎先是連拿3分穩住陣腳，接下來她在一路保持微幅領先下，先以21比18拿下首局。



次局戰況有些出人意表，開賽戴資穎在1比3微幅落後下，靠著拉出11比0強攻，不僅後來居上，也取得大幅領先。



沒想到接下來她意外陷入亂流，讓對手打出一波9比1攻勢，也將差距縮小至只差1分，所幸戴資穎又是在14比13領先下，靠著連拿3分甩開對手追擊，最終再以21比16拿下晉級門票。



戴資穎順利晉級8強，明天將與大會第5種子、同時也是泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）交手，爭搶4強入場券。（編輯：管中維）1111020