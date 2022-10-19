更多編輯台推薦新聞：
艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

白馭珀逆轉擊退地主好手 闖進丹麥羽賽16強

2022/10/19 08:51（10/19 09:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣羽球選手白馭珀19日凌晨在丹麥羽球公開賽女單首輪闖進16強。（中央社檔案照片）
台灣羽球選手白馭珀19日凌晨在丹麥羽球公開賽女單首輪闖進16強。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣羽球選手「小小白」白馭珀今天凌晨在丹麥羽球公開賽女單首輪以12比21、21比12、21比11逆轉擊退去年歐洲羽球錦標賽銀牌得主、丹麥選手克里斯多佛森，闖進16強。

在丹麥奧登斯（Odense）舉行的丹麥羽球公開賽18日開打，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列。

世界排名第40的白馭珀首日賽程壓軸上陣，女單首輪對手為排名第17的地主好手克里斯多佛森（Line Christophersen），去年曾在歐洲羽球錦標賽拿下銀牌，兩人去年11月印尼羽球公開賽曾交手，當時激戰3局，由白馭珀逆轉帶走勝利。

白馭珀今天以12比21丟掉首局後，次局逐漸找回節奏，在8比7領先時，拉出6比2攻勢拉開差距，以21比12扳平戰局，白馭珀打出氣勢後，決勝局再以21比11搶下勝利，16強門票到手，下一戰將遭遇到日本名將奧原希望。

在首日賽程結束後，台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成、「羽球王子」王子維都將在第2天賽事亮相。

戴資穎過去曾在2018、2019年封后，這次挑戰賽史第3冠，預計在下午出戰泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。（編輯：李錫璋）1111019

白馭珀
白馭珀輕取譚蓮妮 日本公開賽開紅盤 戴資穎直落二擊敗白馭珀 台北羽球公開賽挺進4強
戴資穎
丹麥羽球公開賽18日開打 戴資穎拚賽史第3冠 婕斯羽你同行分齡賽 盼將羽球打成第2國球
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族