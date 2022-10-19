白馭珀逆轉擊退地主好手 闖進丹麥羽賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣羽球選手「小小白」白馭珀今天凌晨在丹麥羽球公開賽女單首輪以12比21、21比12、21比11逆轉擊退去年歐洲羽球錦標賽銀牌得主、丹麥選手克里斯多佛森，闖進16強。

在丹麥奧登斯（Odense）舉行的丹麥羽球公開賽18日開打，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列。

世界排名第40的白馭珀首日賽程壓軸上陣，女單首輪對手為排名第17的地主好手克里斯多佛森（Line Christophersen），去年曾在歐洲羽球錦標賽拿下銀牌，兩人去年11月印尼羽球公開賽曾交手，當時激戰3局，由白馭珀逆轉帶走勝利。

白馭珀今天以12比21丟掉首局後，次局逐漸找回節奏，在8比7領先時，拉出6比2攻勢拉開差距，以21比12扳平戰局，白馭珀打出氣勢後，決勝局再以21比11搶下勝利，16強門票到手，下一戰將遭遇到日本名將奧原希望。

在首日賽程結束後，台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成、「羽球王子」王子維都將在第2天賽事亮相。

戴資穎過去曾在2018、2019年封后，這次挑戰賽史第3冠，預計在下午出戰泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。（編輯：李錫璋）1111019