丹麥羽賽李洋混雙首輪止步 李哲輝楊博軒遭淘汰

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣混雙組合李洋與林琬清，今天在丹麥羽球公開賽混雙首輪與蘇格蘭組合激戰3局，錯過4個賽末點遭逆轉；而男雙組合李哲輝與楊博軒不敵印尼組合阿山與蘇堤萬，止步首輪。

丹麥羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列賽事，今天在丹麥奧登斯（Odense）點燃戰火，稍早登場的台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、女單好手許玟琪都通過首輪考驗，闖進16強。

李洋今天一日2戰，混雙先與林琬清攜手，迎戰蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）與麥克佛森（Julie Macpherson），「李林配」儘管先以21比16搶下首局，但次局不但浪費最多8分領先優勢，還錯失4個賽末點的機會，以24比26讓出，決勝局也未能扭轉局面，以13比21落敗，無緣晉級。

李洋稍作休息後，將在男雙首輪賽事上陣，因搭檔王齊麟還在養傷，李洋這次歐洲3站賽事將與學弟盧震合作。

另一組男雙組合李哲輝與楊博軒首輪遭遇到世界排名第5的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），開賽雙方比分互咬，在8比8平手情況下，印尼組合連得4分、拉開差距，「李楊配」後續未能將差距縮小至2分以內，以16比21讓出首局。

「李楊配」次局開局一度以8比2領先，但隨後遭遇亂流，印尼組合趁機拉出9比1攻勢反超，「李楊配」未能把握機會，最終以15比21落敗。

男雙16強賽未能上演「台灣內戰」戲碼，而稍早晉級「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯將與印尼組合阿山與蘇堤萬爭奪8強門票。（編輯：張芷瑄）1111018