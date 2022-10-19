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戴資穎直落2擊退布莎南 挺進丹麥羽球賽16強[影]

2022/10/19 16:53（10/19 17:03 更新）
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台灣羽球一姐戴資穎（圖）19日在丹麥羽球公開賽女單首輪以21比16、21比15擊敗泰國選手布莎南，闖進16強。（中央社檔案照片）
台灣羽球一姐戴資穎（圖）19日在丹麥羽球公開賽女單首輪以21比16、21比15擊敗泰國選手布莎南，闖進16強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣羽球一姐戴資穎睽違1個半月再度重返國際賽，今天在丹麥羽球公開賽女單首輪以21比16、21比15擊敗泰國選手布莎南，闖進16強。

世界排名第2的戴資穎在結束9月日本公開賽後返台調整，這次出征在丹麥奧登斯（Odense）舉行的丹麥羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列，戴資穎過去曾在2018、2019年封后，這次將挑戰賽史第3冠以及個人本季第4冠。

戴資穎女單首輪出戰排名第12的泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），兩人生涯15次碰頭，戴資穎以12勝3敗占上風。

戴資穎開賽還在找尋手感，與對手展開拉鋸戰，技術暫停後，透過左右調動對手，逐漸掌控比賽節奏，在11比11平手時連得5分，拉開比分，並以21比16先下一城。

戴資穎次局乘勝追擊，開局就拉出6比0攻勢，面對對手一度追成只剩2分差，戴資穎沉穩應對，趁著對手回球出界以及掛網，再度拉開差距。

戴資穎在與對手多拍來回過程中，還展現背後擊球的美技，隨後靠著連續扣殺、取得20比14領先，儘管被對手化解1個賽末點，仍以21比15贏得勝利。

戴資穎挺進16強後，下一戰將出戰日本選手大堀彩、新加坡選手楊佳敏之間的勝方。

除了戴資穎外，台灣一哥周天成、「羽球王子」王子維以及混雙組合李哲輝與許雅晴、楊博軒與胡綾芳都將今天首輪賽事亮相，爭取16強門票。（編輯：吳協昌）1111019

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