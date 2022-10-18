丹麥羽賽許玟琪晉級 楊博涵、盧敬堯闖男雙16強

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在丹麥羽球公開賽男雙首輪，以直落二淘汰英格蘭組合蓮恩與凡迪，而許玟琪女單首輪則歷經3局大戰才擊退泰國選手猜萬，闖進16強。

總獎金75萬美元（約新台幣2400萬元）的丹麥羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列賽事，今天在丹麥奧登斯（Odense）揭開序幕，台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成與「羽球王子」王子維首日都沒有賽事，明天將展開首戰。

台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯儘管目前分屬合作金庫、中租不同球團，但選擇不拆夥、繼續合作，今天首輪面對英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy），過去4度交手，「楊肉盧」拿下4連勝。

「楊肉盧」開賽一路領先，以21比11拿下首局，次局歷經短暫落後，隨後逆轉比分，儘管對手緊追不捨，「楊肉盧」在16比14領先情況下，連得5分甩開對手，以21比14勝出，闖進16強。

世界排名第33名的許玟琪本季在國際系列賽或挑戰賽等級賽事共拿下5冠，但超級系列賽最佳成績為超級300的台北公開賽4強，今天女單首輪出戰排名第18的泰國選手猜萬（Lalinrat Chaiwan），首局從最多領先6分，到被追成1分差，許玟琪關鍵時刻穩住陣腳，以21比19搶下首局。

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次局戰況丕變，許玟琪開局陷入1比8落後，儘管一度追成18比20，仍無功而返，以18比21讓出，所幸許玟琪決勝局找回節奏，以21比12贏得勝利，歷經1小時7分鐘，收下16強門票。

首日賽程還有其他台灣選手將出賽，其中李洋面臨一日2戰考驗，混雙將先與林琬清搭檔，而休息後再與學弟盧震合體在男雙首輪賽事上陣，而女單白馭珀、男雙組合李哲輝與楊博軒，也將分頭爭取晉級門票。（編輯：張芷瑄）1111018