丹麥羽賽 李洋攜手學弟盧震闖16強

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）儘管丹麥羽球公開賽混雙首輪失利，李洋稍作休息後，與學弟盧震在男雙首輪賽事合體，今天凌晨以21比18、21比14擊退馬來西亞組合吳世飛與伊祖丁，闖進16強。

「麟洋配」王齊麟與李洋去年在東京奧運拿下羽球男雙金牌，因王齊麟腳傷還在復健治療，李洋這次出征在丹麥奧登斯（Odense）舉行的超級750系列的丹麥羽球公開賽，以及後續的法國、德國公開賽，暫時改與土銀學弟盧震搭檔，他也期待，能以不同的組合的打法去衝擊對手，並學習如何扮演好帶領者的角色。

李洋丹麥公開賽首日賽程一日2戰，稍早在混雙首輪與林琬清不敵蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）與麥克佛森（Julie Macpherson），無緣晉級。

李洋稍作休息後與盧震搭檔，在男雙首輪賽事提拍上陣，對手為馬來西亞組合吳世飛與伊祖丁（Nur Izzuddin），「李盧配」首局一路苦追，在17比18落後情況下穩住陣腳，連拿4分，以21比18逆轉搶下首局。

次局前段戰況膠著，「李盧配」耐心與對手周旋，儘管一度以9比10落後，「李盧配」隨後拉出7比1攻勢，甩開對手，最終以21比14收下勝利，闖進16強。

「李盧配」下一戰對手將是丹麥組合貝伊（Jeppe Bay）與摩爾菲德（Lasse Mølhede），而這組地主組合前一戰剛爆冷淘汰世界排名第一的日本組合保木卓朗與小林優吾。（編輯：陳政一）1111019