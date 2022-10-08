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婕斯羽你同行分齡賽 盼將羽球打成第2國球

2022/10/8 12:06
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（中央社記者龍柏安台北8日電）2022婕斯盃「羽你同行」分齡賽今天在台北體育館點燃戰火，今年比賽有北、高兩站，賽事總監王大智表示，兩站參賽人數超過2000人次，希望能將羽球打造成棒球之後的第2國球。

今年邁入第5年的婕斯「羽你同行」分齡賽，比賽為期3天，甚至提供Youtube轉播，這項賽事前身是2017婕斯盃全明星羽球對抗賽，當年還曾邀請在台北世大運摘金的戴資穎以及王子維參賽。

身兼賽事總監與婕斯大中華區市場總監的王大智，透露自己一直以來都喜歡運動，但在舉辦羽球賽前，他卻從未接觸過這項運動，他不好意思地說：「我一開始以為羽球沒有強度。」

在舉辦過首屆婕斯盃全明星羽球對抗賽後，王大智覺得比賽很好看，打起來也真的很好玩，因此也一頭栽進羽球世界，從隔年起也把比賽觸角伸向基層，創辦「羽你同行」親子羽球賽。

王大智笑說，開始打羽球後，才發現這項運動甚至比高爾夫更有趣，「我快60歲了，羽球不管是強度也好，身體需要的敏捷度和協調性，都不亞於其他球類。」

「羽你同行」親子分齡賽自2018年創辦至今，今年恰逢第5年，王大智也透露，5年來參賽人次累積近萬人，也希望能把羽球運動的風潮延續下去，「讓羽球成為台灣棒球之外，另一個國球。」

不過外界好奇的是，婕斯盃全明星羽球對抗賽近幾年似乎靜悄悄，對此王大智解釋，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，外籍人士入台不僅麻煩，而且費用高昂，未來仍有重啟計畫，屆時將結合學童、親子賽事，將比賽規模越辦越大、越辦越好。（編輯：屈享平）1111008

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