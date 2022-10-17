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丹麥羽球公開賽18日開打 戴資穎拚賽史第3冠

2022/10/17 22:52
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（中央社記者黃巧雯台北17日電）丹麥羽球公開賽明天將登場，台灣羽球一姐戴資穎過去曾在2018、2019年完成2連霸，這次將尋求賽史第3冠，首輪將出戰泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。

總獎金75萬美元（約新台幣2400萬元）丹麥羽球公開賽在奧登斯（Odense）舉行，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列。

高居第2種子的戴資穎過去曾在2018、2019年封后，這次不但將尋求丹麥公開賽的賽史第3冠，也要力拚本季第4座冠軍，首輪將與泰國好手布莎南交手。

除了戴資穎外，許玟琪、白馭珀也將在女單賽事分頭爭取晉級門票。

男單部分，台灣羽球一哥周天成將出戰泰國選手王高倫（Kantaphon Wangcharoen），而「羽球王子」王子維首輪對手為馬來西亞選手劉國倫，若周天成、王子維都能取得勝利，兩人將在次輪碰頭，上演台灣內戰。

這次有3組台灣男雙組合參賽，包括李哲輝與楊博軒、盧敬堯與楊博涵；東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋將暫時拆夥，在王齊麟養傷期間，李洋將先與學弟盧震攜手。

李哲輝與楊博軒除了報名男雙賽事外，還將在混雙項目出賽，其中李哲輝與許雅晴合作，而楊博軒則與胡綾芳搭檔。（編輯：管中維）1111017

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