楊博涵盧敬堯「楊肉盧」男雙組合揚威 丹麥羽賽晉8強

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（中央社台北20日電）世界羽球聯盟超級750系列的丹麥羽球公開賽今天進行第3天的賽程，台灣男雙「楊肉盧」組合楊博涵、盧敬堯打出精采一役，以直落二擊退印尼的第3種子阿山、蘇提萬，打進8強。

阿山（Mohammad Ahsan）、蘇提萬（Hendra Setiawan）曾經3度贏得世錦賽金牌，目前世界排名第5。楊博涵與盧敬堯過去曾經5度遇上這組印尼對手，全數吞下敗仗。

不過，楊博涵與盧敬堯今天放開手打，首局在2比2平手之後，逐漸取得領先，並且一路打到20比14，但阿山、蘇提萬一口氣救回5個局末點，但楊博涵與盧敬堯穩住陣腳，拿下最後一分，以21比19拔得頭籌。

第2局前段雙方拉鋸，互有領先，楊博涵、盧敬堯在8比8平手之後，連拿3分，以11比8進入休息時間。

阿山、蘇提萬一路緊追，差距在1到3分之間來回，一度追到15比16；但楊博涵、盧敬堯強攻，連拿4分，拉開領先差距，最後就以21比17再下一城，直落二擊退印尼組合，挺進8強。

台灣選手今天賽程滿滿，除了楊博涵、盧敬堯之外，另一組男雙李洋、盧震將面對地主組合；女單戴資穎迎戰日本大堀彩，許玟琪挑戰中國何冰嬌、白馭珀迎戰日本奧原希望；男單周天成則與王子維強碰。（編輯：管中維）1111020