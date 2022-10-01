更多編輯台推薦新聞：
跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎
首頁 / 運動

戴資穎出國自帶備品 兼具防疫與環保

2022/10/1 16:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北1日電）常年在各國間旅行、比賽，東京奧運羽球女單銀牌得主戴資穎今天透露，出國比賽她會自己攜帶牙刷、洗髮精與各項飯店備品，就連床單、枕頭也自備，除可減少感染機會還能做環保。

戴資穎今天出席中華電信「羽你一起護地球環保營」活動，除以環保大使的身分宣導一起環保愛地球，也分享自己的環保「撇步」，包括出門都會自備環保餐具、購物袋與保溫瓶（水壺）。

由於一年到頭戴資穎經常都在國外比賽，她也透露，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，她出國比賽都會自備所有飯店內的備品，住宿期間也不讓飯店人員進房打掃。

她笑說，一方面自己是過敏體質，攜帶枕頭、棉被與床罩可以減少過敏誘發，另一方面也減少與其他人接觸機會避免染疫，甚至還能兼具做環保，堪稱是一舉數得。

中華電信董事長謝繼茂在活動中表示，公司早已推行無紙化作業，未來只要戴資穎每打贏1場比賽，中華電信就會種下100顆樹，預計3年內要達成種1萬5000顆樹的目標，不過他也強調「環保只有企業承諾是不夠的，希望全民一起來參與。」

戴資穎笑說，光想到若有一片樹林，都是因她贏球而種下，「那蠻酷的，很想看看那片景色。」不過若要達成1萬5000顆樹的目標，意味著她3年內至少要拿下150勝，幾乎是30場冠軍。

有趣地的是，今天活動主持人是戴資穎的姐姐戴靖潔，姐妹同台，對於老姐的主持功力，戴資穎豎起大拇指說，「很可以，而且有她在，我也會比較自在。」（編輯：戴光育）1111001

戴資穎
戴資穎擔任高雄反賄選形象大使 替檢方拍短片宣傳 戴資穎客串八點檔獲讚台風穩健 樂幫奶奶圓夢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀