戴資穎出國自帶備品 兼具防疫與環保

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（中央社記者龍柏安台北1日電）常年在各國間旅行、比賽，東京奧運羽球女單銀牌得主戴資穎今天透露，出國比賽她會自己攜帶牙刷、洗髮精與各項飯店備品，就連床單、枕頭也自備，除可減少感染機會還能做環保。

戴資穎今天出席中華電信「羽你一起護地球環保營」活動，除以環保大使的身分宣導一起環保愛地球，也分享自己的環保「撇步」，包括出門都會自備環保餐具、購物袋與保溫瓶（水壺）。

由於一年到頭戴資穎經常都在國外比賽，她也透露，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，她出國比賽都會自備所有飯店內的備品，住宿期間也不讓飯店人員進房打掃。

她笑說，一方面自己是過敏體質，攜帶枕頭、棉被與床罩可以減少過敏誘發，另一方面也減少與其他人接觸機會避免染疫，甚至還能兼具做環保，堪稱是一舉數得。

中華電信董事長謝繼茂在活動中表示，公司早已推行無紙化作業，未來只要戴資穎每打贏1場比賽，中華電信就會種下100顆樹，預計3年內要達成種1萬5000顆樹的目標，不過他也強調「環保只有企業承諾是不夠的，希望全民一起來參與。」

戴資穎笑說，光想到若有一片樹林，都是因她贏球而種下，「那蠻酷的，很想看看那片景色。」不過若要達成1萬5000顆樹的目標，意味著她3年內至少要拿下150勝，幾乎是30場冠軍。

有趣地的是，今天活動主持人是戴資穎的姐姐戴靖潔，姐妹同台，對於老姐的主持功力，戴資穎豎起大拇指說，「很可以，而且有她在，我也會比較自在。」（編輯：戴光育）1111001