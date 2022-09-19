戴資穎擔任高雄反賄選形象大使 替檢方拍短片宣傳

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因應今年底選舉，推動全民反賄選意識，橋頭地檢署與高雄地檢署19日下午舉行記者會宣布，邀請羽球好手戴資穎擔任反賄選形象大使，未來戴資穎的圖像將會在反賄選海報、短片、看板等出現。（行政院南部聯合服務中心提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月19日

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）橋頭地檢署與高雄地檢署邀請羽球好手戴資穎擔任反賄選形象大使，未來戴資穎的圖像將會在反賄選海報、短片、看板等出現，希望藉由戴資穎清新、健康的形象，宣導反賄選。

因應今年底選舉，推動全民反賄選意識，橋頭地檢署與高雄地檢署今天舉行記者會，宣布邀請戴資穎擔任反賄選形象大使，希望藉由戴資穎清新、健康的運動家形象，為高雄反賄選宣導活動增添話題。

記者會上播放戴資穎的宣導影片，影片中，戴資穎以堅定語氣呼籲市民一起支持反賄選，另也同步發表橋頭地檢署自製「查賄得來速」QRCode，希望透過優化流程，提供即時且便利的檢舉管道，讓民眾安心加入反賄選行列。

高雄地檢署的QRCode則是連結臉書「小戴學堂」，由戴資穎出題考大家反賄選知識，並由民眾錄成影片回傳參加徵選。因為戴資穎出國比賽，無法出席記者會，由父親戴楠凱出席代表接受檢方致贈的感謝狀。

高雄地檢署檢察長洪信旭致詞表示，藉由戴資穎的高人氣，一定能喚起更多民眾的關注與共鳴。橋頭地檢署檢察長鍾和憲說，很開心能邀請到戴資穎支持反賄選，今天記者會也象徵大高雄地區打擊賄選決心。

檢方表示，記者會後，戴資穎的圖像將以反賄選宣導海報、布條、短片及大型看板等樣式出現，鼓勵民眾共同打擊賄選。（編輯：屈享平）1110919