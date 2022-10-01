中華電邀戴資穎任永續大使 3年種1.5萬棵樹

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「中華電信羽你一起護地球環保營」1日下午在台北舉行，中華電信董事長謝繼茂（右2）、總經理郭水義（左）、林務局主任秘書邱立文（右），以及擔任永續發展傳播大使的羽球好手戴資穎（左2）等出席與會，共同啟動「拍下勝利 種下樹木」3年計畫。中央社記者裴禛攝 111年10月1日

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（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信邀請台灣羽球天后戴資穎擔任永續發展傳播大使，未來3年只要戴資穎出賽國內、外羽球賽事，獲勝一場，中華電信即捐贈100棵樹木，預計未來3年將為地球種下1萬5000棵樹。

中華電信近年積極推動ESG永續發展，並大力提倡環保概念與實際行動，今天舉辦「中華電信 羽你一起護地球 環保營」，邀請台灣羽球天后戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使。

中華電信今天宣布，正式啟動「拍下勝利 種下樹木」3年計畫，除支持國家優秀運動員發展，並希望能結合運動員力量為地球出力，未來3年只要戴資穎出賽國內、外羽球賽事，獲勝一場，中華電信即捐贈100棵樹木；此計畫也特別與林務局合作，一起進行種樹造林計畫，預計未來3年將為地球種下1萬5000棵樹，實際落實綠化減碳，守護地球。

中華電信董事長謝繼茂指出，中華電信2017年起邀請戴資穎擔任代言人，在每一場球賽轉播下，見證戴資穎不斷精進自我過程，「小戴」在球場上努力奮戰不懈精神感動國人，中華電信希望結合小戴將這份精神運用在環境永續、愛護地球上，號召民眾一同響應。

中華電信表示，透過捐樹並配合林務局造林計畫，進行森林復甦培育，民眾則可以透過日常環保行為，降低對環境的衝擊，共同一起為保護地球努力。（編輯：林克倫）1111001

中華電信董事長謝繼茂（右）邀請台灣羽球一姐戴資穎（左）擔任中華電信永續發展傳播大使，1日在台北頒發任命狀，並宣布未來3年，戴資穎只要出征國內、外羽球賽事，每獲勝一場，中華電信就捐贈100棵樹木。中央社記者裴禛攝 111年10月1日

中華電信近年積極推動ESG永續發展，並大力提倡環保概念與實際行動，1日下午在台北舉辦「中華電信 羽你一起護地球環保營」，邀請羽球一姐戴資穎（右）擔任永續發展傳播大使，並與總經理郭水義（左）穿著運用環保材質製作而成的環保衣走秀。中央社記者裴禛攝 111年10月1日

「中華電信羽你一起護地球環保營」1日下午在台北舉行，羽球好手戴資穎（右）應邀擔任中華電信永續發展傳播大使，她與中華電信總經理郭水義（左）穿著環保衣走秀時，戴資穎的大使肩帶一度不小心掉落，讓她不好意思地笑了出來。中央社記者裴禛攝 111年10月1日