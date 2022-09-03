戴資穎不敵安洗瑩 日本羽球公開賽4強止步

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世界球后戴資穎（圖）3日在日本羽球公開賽女單4強不敵世界排名第4的韓國女將安洗瑩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北3日電）決勝局沒能守住領先優勢，被對手一波10比1攻勢逆轉，世界球后戴資穎今天在日本羽球公開賽4強，以12比21、21比14、13比21，不敵韓國女將安洗瑩提前止步。

總獎金75萬美元（約新台幣2277萬元）的日本羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著世界羽球錦標賽後登場，今天進行各組4強對決，稍早台灣羽球一哥周天成歷經3局大戰，淘汰中國好手石宇奇，生涯首度闖進日本公開賽決賽。

本週重返球后寶座的戴資穎，在日本公開賽開低走高，她前兩役都和對手鏖戰至決勝局，靠著強力甩尾過關，8強賽面對勁敵、泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon），只用兩局就擺平對手晉級。

世界排名第4、年僅20歲的韓國小將安洗瑩，堪稱是韓國女單新希望，本季她曾在韓國公開賽與馬來西亞羽球大師賽包攬雙冠，年初的全英羽球公開賽也拿下亞軍，上週羽球世錦賽則是止步4強。

戴資穎生涯和安洗瑩交手3次，對手取得2勝優勢，而兩人最近一次交手，則是今年全英羽球公開賽4強，當時戴資穎以直落二吞下敗仗。

今天雙方再次交鋒，開局安洗瑩迅速進入狀況，開局就連拿6分，戴資穎失誤過多，始終無法扭轉戰局，局中最多曾以4比15落後，首局草草以12比21讓出。

歷經首局暖身，戴資穎在次局開始加溫，開局在2比4情況下，靠著一波7比1攻勢後來居上，此後她在一路領先的情況下，以21比14還以顏色。

決勝局戴資穎開賽就連拿3分，並在局中仍以12比11握有微幅領先，不料接下來戰況丕變，她連續擊球出界，加上多次判斷失誤，讓對手拉出一波10比1攻勢逆轉戰局，最終以13比21不敵對手，4強止步。（編輯：陳政偉）1110903