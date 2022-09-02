周天成險勝印度好手普蘭諾伊 挺進日本公開賽4強

（中央社記者龍柏安台北2日電）新科世錦賽銅牌得主、台灣羽球一哥周天成，今天在日本羽球公開賽男單8強，以21比17、15比21、22比20險勝印度好手普蘭諾伊，明天將與中國好手石宇奇爭搶決賽門票。



總獎金75萬美元（約新台幣2277萬元）的日本羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著世界羽球錦標賽後登場，只不過比賽地點改由東京移到大阪進行。



上週剛結束的羽球世錦賽，是周天成生涯第5度打進8強，但卻是他首度闖進4強，最後雖不敵東京奧運金牌得主、現役丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），他仍是隊史在世錦賽奪牌的本土男單第1人。



周天成今天的對手是世界排名第18的印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），賽前兩人累計交手7次，周天成取得4勝對戰優勢，不過本季2度碰頭，對手都是贏家。



近況極佳的周天成，開賽雖一路處於下風，不過他始終打得很有耐心，局末他在15比16落後下連追3分超前，此時對手追回1分後，連續2次回擊掛網，周天成最後靠著一記犀利的對角殺球，先以21比17拿下。



次局周天成一度以10比6握有領先，對手連拿4分追平，戰況也陷入膠著，周天成在14比15落後下，被對手拉出一波6比1攻勢，反以15比21棄守。



周天成在決勝局尾聲，一度以20比17率先取得「聽牌」，沒想到對手連續化解3個賽末點，再將比分扯平，決勝時刻周天成連拿2分，最終以22比20有驚無險淘汰對手，終止對戰的2連敗。（編輯：張芷瑄）1110902