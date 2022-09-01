麟洋配不敵英格蘭組合 日本公開賽次輪止步

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（中央社記者龍柏安台北1日電）挾著對戰5連勝優勢，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，在日本公開賽次輪面對英格蘭組合蓮恩與凡迪卻沒討到便宜，兩人今天以18比21、18比21止步。

總獎金75萬美元（約新台幣2277萬元）的2022日本羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著世界羽球錦標賽後登場，只不過比賽地點改由東京移到大阪進行。

世界排名第4的王齊麟、李洋，去年曾連續包攬4冠，其中也囊括東京奧運奪金，無奈兩人奧運摘金後卻陷入低檔徘徊，至今一冠難求，本季最佳戰績是台北羽球公開賽亞軍。

「麟洋配」王齊麟、李洋今天的對手，是世界排名15的英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy），雙方過去交手5次，台灣組合取得全勝對戰優勢，最近一次交手就是東京奧運的小組賽，當時「麟洋配」以直落二拿下勝利。

今天男雙次輪雙方再次碰頭，「麟洋配」在開局曾以7比5取得微幅領先，不料回頭竟遭對手打出一波8比1攻勢陷入落後，台灣組合在局末3度追到只差1分，最後仍以18比21失守。

次局兩組人馬陷入纏鬥，雙方共10度打平，在局中戰成13比13平後，對手連拿2分超前，接下來「麟洋配」始終無法逆轉戰局，在一路落後下再以18比21棄守，對戰5連勝止步，也無緣8強。

至於女單方面，台灣好手白馭珀今天在次輪，以9比21、21比18、9比21不敵印尼女將格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska Tunjung），未能闖進8強。（編輯：管中維）1110901