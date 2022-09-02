戴資穎直落二橫掃依瑟儂 闖進日本公開賽4強

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世界球后戴資穎（圖）2日在日本羽球公開賽，以直落二橫掃泰國一姐依瑟儂，取得對戰6連勝，並順利晉級最後4強。（Badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真 111年9月2日

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（中央社記者龍柏安台北2日電）本週重返世界球后寶座的戴資穎，今天在日本羽球公開賽女單8強，以21比19、21比18、直落二擊敗世界排名第8的泰國一姐依瑟儂，取得對戰6連勝，並順利躋身4強。

總獎金75萬美元（約新台幣2277萬元）的日本羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著世界羽球錦標賽後登場，只不過比賽地點改由東京移到大阪進行。

戴資穎上週在羽球世錦賽雖止步4強，不過仍寫下連2屆世錦賽闖進4強的紀錄，本週她轉戰日本公開賽，前2役似乎還在找尋感覺，都歷經3局大戰才順利出線。

球風和戴資穎相仿的依瑟儂（Ratchanok Intanon），本季曾在馬來西亞公開賽拿下冠軍，印尼大師賽則是拿下亞軍。

戴資穎生涯和依瑟儂累計交手31次，前者以17勝取得上風，而雙方近5次過招，戴資穎都是贏家，兩人本季僅在泰國公開賽碰頭，當時戴資穎苦戰3局才成功脫困。

兩人今天再次相遇，依瑟儂先以10比4攻勢開局，戴資穎很快回穩將比分扯平，並在局末取得19比17領先。

決勝關鍵對手再連追2分將比分扳平，所幸戴資穎沒有亂了陣腳，她連拿2分「甩尾」，先以21比19拿下。

次局雙方陷入纏鬥，全場兩人共13度打平、9度互換領先，在比賽尾聲，雙方再以18比18打平，決勝關頭戴資穎技高一籌，又是靠著連拿3分「關門」，以21比18淘汰對手，也順利搶下4強門票。（編輯：張芷瑄）1110902