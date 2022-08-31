戴資穎逆轉勝丹麥一姐 日本公開賽開紅盤

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日本羽球公開賽為羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接在世界羽球錦標賽後於大阪進行，甫重返世界球后的台灣一姐戴資穎31日首輪逆轉勝，有驚無險挺進次輪。（Badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真 111年8月31日

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（中央社記者龍柏安台北31日電）本週重返世界球后的戴資穎，今天在日本羽球公開賽歷經首局先失、決勝局又落後劣勢下，以14比21、21比15、21比14逆轉丹麥一姐布理謝菲爾特，有驚無險挺進次輪。

總獎金75萬美元（約新台幣2277萬元）的日本羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著世界羽球錦標賽後登場，只不過比賽地點改由東京移到大阪進行。

戴資穎上週在羽球世錦賽4強先盛後衰，在首局輕鬆拿下的優勢下連失2局，以1比2不敵去年東京奧運金牌得主、中國名將陳雨菲，未能挺進壓軸金牌戰，不過她仍成為台灣羽壇史上，連兩屆世錦賽奪牌的第1人。

目前世界排名15的布理謝菲爾特（Mia Blichfeldt），是丹麥女單排名最高的球員，今年世錦賽她在首輪意外不敵越南球員武氏妝，連4站在第1輪打包出局。

過去兩人僅交手2次，戴資穎未嘗敗績，最近一次交手是在去年泰國公開賽，當時戴資穎以直落二橫掃對手，輕鬆拿下勝利。

今天雙方再碰頭，開賽戴資穎取得微幅領先，對手在比賽中段追成9比9平，戰局也陷入膠著，而比數戰至11比11平時，戴資穎連續發生失誤，讓對手連拿4分超前。

回頭戴資穎連追3分，將差距縮小1分，無奈接下來她又連丟6分，首局先以14比21棄守。

戴資穎次局失誤仍多，所幸她在比賽中段展開反攻，12比13落後下先用一波6比0攻勢扭轉戰局，最終以21比15拿下，順利將戰局扳成1比1平。

決勝局開賽戴資穎又落後，她在6比10落後下，靠著一波10比1攻勢翻盤並擊潰對手，最終以21比14後來居上，順利淘汰對手搶進次輪。（編輯：張芷瑄）1110831