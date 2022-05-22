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泰國公開賽摘金 戴資穎：輸贏關鍵在有耐心少失誤

2022/5/22 16:39（5/22 17:41 更新）
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台灣羽球一姐戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲奪下后冠。圖為戴資穎手拿獎盃和獎牌。 中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日
台灣羽球一姐戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲奪下后冠。圖為戴資穎手拿獎盃和獎牌。 中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日
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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）台灣羽球一姐戴資穎今天擊敗中國好手陳雨菲奪下泰國公開賽女單冠軍。她賽後表示，今天蠻開心自己比較有耐心、失誤比較少，決勝關鍵點在於自己，只要失誤得少就會比較好打。

5月17日到22日在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽（Thailand open 2022）隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，緊接在上週的湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事） 之後登場。

戴資穎昨天擊敗地主名將依瑟農（Ratchanok Intanon）挺進決賽，今天對上東京奧運金牌陳雨菲，媒體形容戴資穎有機會一雪去年東京奧運金牌戰落敗之仇。

戴資穎和陳雨菲生涯交手19次，儘管戴資穎以15勝4敗占上風，但近4次碰頭吞下3敗，包括去年東京奧運女單金牌賽，兩人3局大戰戴資穎最終敗陣。今天的比賽現場來了不少住在泰國的台灣球迷和泰國球迷為戴資穎加油，兩人經過3局激戰，最後戴資穎以21比15、17比21、21比12勝出。

台灣羽球一姐戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲奪下后冠。圖為兩人賽後握手致意。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日
台灣羽球一姐戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲奪下后冠。圖為兩人賽後握手致意。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日

戴資穎昨天賽後接受中央社訪問時表示今天的關鍵點在於要減少自己的失誤，她今天賽後再度接受中央社訪問表示，今天蠻開心自己比較有耐心、失誤比較少，在比賽中有比較好的發揮可以和陳雨菲抗衡。

不過陳雨菲今天的防守依然犀利，戴資穎說，這的確在進攻上不容易打，陳雨菲的防守對自己跑動上造成蠻大的壓力。

至於今天的決勝關鍵點是什麼？戴資穎說，輸贏都是自己，只要自己失誤得少就會比較好打，失誤得多就容易輸掉比賽。

對於媒體形容她今天是一雪去年奧運金牌戰敗陣之仇，戴資穎說，比賽很多，常常遇到的都是這幾位選手，自己沒有特別想什麼，只希望在每場比賽都好好發揮，下一場比賽將備戰印尼公開賽。

陳雨菲接受中央社記者訪問表示，自己今天失誤比較多，戴資穎較有耐心時，陳雨菲的擊球威脅就不是特別大，兩人交手很多次，之前不是特別激烈，到後面慢慢越來越激烈時，就看臨場發揮，看誰發揮得好，誰就會比較占優勢。（編輯：周永捷）1110522

台灣羽球一姐戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲奪下后冠。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日
台灣羽球一姐戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲奪下后冠。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日
台灣羽球一姐戴資穎（右）22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲（左）奪下后冠。圖為頒獎典禮後戴資穎和陳雨菲合照。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日
台灣羽球一姐戴資穎（右）22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲（左）奪下后冠。圖為頒獎典禮後戴資穎和陳雨菲合照。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日
台灣羽球一姐戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲奪下后冠。圖為戴資穎用泰國知名的雙手合十禮向在場的人致意。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日
台灣羽球一姐戴資穎22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲奪下后冠。圖為戴資穎用泰國知名的雙手合十禮向在場的人致意。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日
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