戴資穎復仇成功 泰國羽賽擊敗陳雨菲摘金

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）繼東京奧運後，台灣羽球一姐戴資穎與中國女將陳雨菲相隔9個月再度對決，戴資穎今天在泰國羽球公開賽決賽以21比15、17比21、21比12勝出，報了東奧金牌戰一箭之仇。

戴資穎本季首冠到手，前一次高舉金盃已是2020年年終總決賽。

總獎金36萬美元（約新台幣1077萬元）的泰國羽球公開賽在泰國曼谷舉行，為世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列，世界排名第2的戴資穎女單4強賽擊敗好友、泰國好手依瑟農（Ratchanok Intanon），搶下個人本季首張決賽門票，今天對決中國名將陳雨菲，雙方都尋求本季首冠。

戴資穎、陳雨菲生涯交手19次，儘管戴資穎以15勝4敗占上風，但近4次碰頭吞下3敗，包括去年東京奧運女單金牌賽，兩人3局大戰戴資穎最終敗陣。

戴資穎昨天受訪時就曾提到，面對陳雨菲，期許自己多點耐心、減少失誤。今天開局歷經比分互咬，戴資穎迅速調整好節奏，多次攻勢讓對手措手不及或回擊出界，戴資穎趁機拉出7比0攻勢，擺脫對手糾纏。

戴資穎首局在以20比12領先情況下，陳雨菲發揮韌性，連續化解3個局點，而戴資穎沉穩應對，以21比15先下一城。

次局戴資穎歷經0比2落後，隨後連得3分反超，陳雨菲同樣積極搶分，數度巧妙化解攻勢，並趁著戴資穎失誤增加，反倒取得17比10領先，戴資穎及時找回節奏，連追6分，但未能再下一城，以17比21讓出。

戴資穎決勝局耐心與對手周旋，取得11比4領先，面對對手追分，戴資穎穩紮穩打以21比12搶下勝利，歷經62分鐘收下冠軍，並在這次泰國公開賽復仇成功。（編輯：張雅淨）1110522