泰國羽球公開賽 周天成首輪爆冷出局

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（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣羽球一哥周天成在泰國羽球公開賽出師不利，今天男單會內首輪，以20比22、21比14、15比21不敵世界排名第32的印尼好手蘇吉亞托，首輪爆冷出局。

在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，也是緊接著湯優盃之後登場，台灣羽球一姐戴資穎稍早歷經3局，以2比1逆轉擊敗丹麥女將雅可布森（Julie Dawall Jakobsen），闖進次輪，沒想到周天成卻意外止步。

世界排名第4的周天成生涯共和蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）交手9次，共取得5勝對戰優勢，最近一次交手是在2018年韓國羽球公開賽男單壓軸決賽，當時周天成以直落二橫掃對手奪冠。

今天周天成首局和對手一路糾纏，雙方互有領先，他在8比7領先時連丟5分陷入落後，雖然在首局尾聲先逆勢追平，並以20比18領先握有2個局點，不料卻沒有把握機會，接下來他連丟4分，反以20比22讓出。

次局戰況相仿，周天成開局又以6比5領先，蘇吉亞托再次連拿6分超前，所幸這回周天成連追4分止血，接著在10比11落後下，靠著一波11比3攻勢「關門」，並以21比14扳回一城。

決勝局周天成開賽就一路挨打，最多以7比14落後，他雖奮力苦追，可惜最終仍以15比21不敵對手吞敗，首輪提前出局。（編輯：張雅淨）1110518