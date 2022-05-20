戴資穎3局放倒何冰嬌 挺進泰國公開賽4強

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（中央社記者龍柏安台北20日電）決勝局差點浪費11分領先優勢，靠著再見挑戰成功，讓台灣羽球一姐戴資穎在泰國羽球公開賽女單8強，以21比10、14比21、21比18擊敗中國女將何冰嬌，挺進4強。

在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，並緊接在湯優盃之後登場。

東京奧運羽球女單銀牌得主戴資穎，生涯過去和世界排名第9、左手持拍的何冰嬌11次交鋒，取得9勝壓倒性優勢，今天兩人在泰國公開賽8強狹路相逢，榮膺大會頭號種子的戴資穎延續對戰優勢，順利摘下對戰4連勝。

今天開局戴資穎就連拿2分，雖然對手靠著邊邊角角的攻擊將比分追平，接下來戴資穎毫不留情，靠著一波9比0攻勢迅速拉開差距，全場最多握有10分領先優勢，先以21比10輕鬆拿下。

次局對手狀態回升，開賽戰況也陷入膠著，戴資穎在6比5領先之際遭遇亂流，一口氣連丟5分陷入落後。

接下來戴資穎不是沒有反攻機會，可惜她每每啟動追回，接下來又發生失誤，也把追回的分數吐了回去，最後更是連續回擊出界加上小球未能過網，一口氣連丟3分，以14比21讓出。

決勝局戴資穎先用6比1攻勢開局，對手連追2分止血，不過戴資穎再用一波7比0攻勢甩開糾纏，最多握有11分領先優勢。

沒想到韌性十足的何冰嬌，在比賽尾盤急起直追，將差距追到只差2分，最後一球打在邊邊角角，線審認定是在界內，所幸戴資穎提出挑戰，最後確認球是落在界外，也讓她以21比18擺脫對手，順利晉級。（編輯：唐聲揚）1110520