球后寶座告急 戴資穎：時間到了自然會換人

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（中央社記者龍柏安台北15日電）占據世界球后寶座長達211週的戴資穎，目前積分僅領先排名第2的日本名將山口茜51分，對於球后寶座一事，戴資穎看得很淡然，她灑脫地說：「時間到了自然會換人。」

戴資穎今天以代言人身分出席廠商品牌活動，外界關心她目前世界排名積分以10萬8800分，與山口茜的10萬8749分僅差51分，問她是否會感到壓力，她強調：「時間到了自然會換人，不要這麼在意這個位置。」

戴資穎表示，如果今天她不再是球后，在遭遇排名比較高的選手時，最多就是要換球衣而已，並沒有什麼不一樣，因為依照羽球比賽規則，當場上球員發生「撞衫」（穿同色球衣）時，排名較高的一方有優先選擇權。

上個月戴資穎在全英羽球公開賽拿下亞軍後返台，同行的教練與一哥周天成都傳出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）消息，戴資穎表示，她雖然做了萬全準備，但她也有心理準備，「得到（染疫）是遲早的事情。」

戴資穎透露，如今英國幾乎已全面開放，就算染疫也不需隔離，依舊可以上街、出門，且路上行人都已不用戴口罩，她只能做好自我防護，「就是狂噴酒精、一直洗手、戴口罩和護目鏡。」

接下來戴資穎將南下屏東參加全國團體錦標賽，結束後5月將前往泰國參加優霸盃與泰國公開賽，她表示，因為剛隔離完，訓練上沒有這麼紮實，現在首要之務就是把強度拉回來，並幫助合作金庫在全團賽完成21連霸。（編輯：張芷瑄）1110415