更多編輯台推薦新聞：
治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
科技

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎1/103

球后身體密碼絕口不提 戴資穎卻公開身體年齡

2022/4/15 17:14（4/15 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
羽球世界球后戴資穎的身材讓很多男性都自嘆不如，不過對於體脂率、肌肉量等身體密碼，她保密到家不願公開，至於身體年齡，她15日則大方解密是20歲，還難得耍寶地說：「因為比我現在年輕。」中央社記者龍柏安攝 111年4月15日
羽球世界球后戴資穎的身材讓很多男性都自嘆不如，不過對於體脂率、肌肉量等身體密碼，她保密到家不願公開，至於身體年齡，她15日則大方解密是20歲，還難得耍寶地說：「因為比我現在年輕。」中央社記者龍柏安攝 111年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北15日電）擁有完美6塊腹肌，世界球后戴資穎的身材讓很多男性都自嘆不如，不過對於她的體脂率、肌肉量等身體密碼，她卻保密到家不願意公開，至於身體年齡，她則自豪地說：「20歲。」

戴資穎今天出席品牌新品發表會，以代言人身分出席的她，也透露以前自己身體狀態，都只能用「感覺」來抓個大概，現在透過家用身體組成分析儀，讓她更了解自己的身體狀況，以及不足的地方。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，戴資穎每一次出征，返台後都得面臨隔離的難題，她承認，每每隔離結束，恢復正常訓練時總覺得很辛苦，因為身體能力下滑後，要習慣高強度的訓練都需要一段時間。

而廠商推出最新的家用身體組成分析儀，可以讓戴資穎在自家就能了解身體的各項「密碼」，包括體脂肪率、肌肉量與體重等，也可在訓練時對症下藥，不過對於這些數值，她俏皮地說：「秘密，不告訴你，我自己了解就好。」

戴資穎透露，透過這個分析儀後她發現，自己兩隻腳的力量的確不同，不過她也能夠理解，她解釋：「因為羽球屬於單邊運動。」

不過這種機器，除了能將身體狀態透過數字量化，還能推斷出使用者的身體年齡，對於這項數字，戴資穎則大方說：「20歲，這個我可以告訴你。」她難得耍寶地說：「因為比我現在年輕。」（編輯：張芷瑄）1110415

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀