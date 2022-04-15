球后身體密碼絕口不提 戴資穎卻公開身體年齡

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羽球世界球后戴資穎的身材讓很多男性都自嘆不如，不過對於體脂率、肌肉量等身體密碼，她保密到家不願公開，至於身體年齡，她15日則大方解密是20歲，還難得耍寶地說：「因為比我現在年輕。」中央社記者龍柏安攝 111年4月15日

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（中央社記者龍柏安台北15日電）擁有完美6塊腹肌，世界球后戴資穎的身材讓很多男性都自嘆不如，不過對於她的體脂率、肌肉量等身體密碼，她卻保密到家不願意公開，至於身體年齡，她則自豪地說：「20歲。」

戴資穎今天出席品牌新品發表會，以代言人身分出席的她，也透露以前自己身體狀態，都只能用「感覺」來抓個大概，現在透過家用身體組成分析儀，讓她更了解自己的身體狀況，以及不足的地方。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，戴資穎每一次出征，返台後都得面臨隔離的難題，她承認，每每隔離結束，恢復正常訓練時總覺得很辛苦，因為身體能力下滑後，要習慣高強度的訓練都需要一段時間。

而廠商推出最新的家用身體組成分析儀，可以讓戴資穎在自家就能了解身體的各項「密碼」，包括體脂肪率、肌肉量與體重等，也可在訓練時對症下藥，不過對於這些數值，她俏皮地說：「秘密，不告訴你，我自己了解就好。」

戴資穎透露，透過這個分析儀後她發現，自己兩隻腳的力量的確不同，不過她也能夠理解，她解釋：「因為羽球屬於單邊運動。」

不過這種機器，除了能將身體狀態透過數字量化，還能推斷出使用者的身體年齡，對於這項數字，戴資穎則大方說：「20歲，這個我可以告訴你。」她難得耍寶地說：「因為比我現在年輕。」（編輯：張芷瑄）1110415