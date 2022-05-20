泰國公開賽挺進4強 戴資穎將盡力而為

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台灣羽球一姐戴資穎（左）20日在泰國公開賽8強賽擊敗中國選手何冰嬌挺進4強。圖為戴資穎贏得比賽後和何冰嬌握手。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月20日

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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）台灣羽球一姐戴資穎今天在泰國公開賽8強賽擊敗對手挺進4強，戴資穎表示她今天盡量控制自己的失誤，面對明天4強賽會盡力而為。而在8強止步的男單王子維表示將備戰印尼公開賽。

5月17日到22日在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽（Thailand open 2022）隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，緊接在上週的湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事） 之後登場。

戴資穎今天在女單8強對上中國選手何冰嬌，歷經57分比賽，最後以21比10、14比21、21比18擊敗世界排名第9的中國女將何冰嬌晉級4強。

戴資穎賽後接受中央社訪問表示，今天比賽場館風勢比較大，因此打到第三局蠻正常的，到第三局時她希望把比分抓緊，減少失誤，因為她知道自己平常很會失誤，盡量把這部分控制好。

第三局後半何冰嬌一度把比分追上來，給了戴資穎不少壓力，她表示她就告訴自己不要亂失誤，盡力去追分數，面對明天的4強賽，她表示會盡力而為。

另一方面，台灣男單好手「羽球王子」王子維，今天在男單8強，以16比21、17比21不敵中國好手李詩灃，吞下對戰2連敗，受阻於4強門外。

王子維第一局開局一度領先李詩灃，但後來遭到李詩灃追過比分，王子維賽後接受中央社訪問表示，第一局比賽時他在順風位置，因此用速度控制李詩澧，但後來自己速度變慢出手比較保守，出手的連貫性被打斷，球就容易被對手頂回來。

王子維說，自己今天網前球處理得不好，比較保守也比較慢，對手吊完球之後自己的回球質量比較差，球都會飄起來沒有速度，有些機會球沒有把握。他表示，接下來將全力備戰印尼公開賽。（編輯：黃自強）1110520

台灣羽球一姐戴資穎（圖）20日在泰國公開賽8強賽擊敗中國選手何冰嬌挺進4強，朝著本季首冠邁進。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月20日

台灣羽球一姐戴資穎（右）20日在泰國公開賽8強賽擊敗中國選手何冰嬌挺進4強，她賽後表示面對4強賽將盡力而為。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月20日