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山口茜積分超越戴資穎 生涯第3度登上球后寶座

2022/5/3 14:41（5/3 16:11 更新）
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世界羽球聯盟公布3日最新世界排名，日本名將山口茜（圖）積分超越戴資穎，生涯第3度登上球后寶座。（共同社）
世界羽球聯盟公布3日最新世界排名，日本名將山口茜（圖）積分超越戴資穎，生涯第3度登上球后寶座。（共同社）
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）日本名將山口茜儘管在上週亞錦賽未能衛冕成功，但靠著闖進決賽賺進積分，世界羽球聯盟（BWF）今天公布最新世界排名，山口茜積分超越戴資穎，生涯第3度登上球后寶座。

戴資穎在結束3月全英公開賽後，5月才要再次出征國際賽，而山口茜上週則先征戰亞錦賽，尋求衛冕，原先山口茜世界排名第2，與戴資穎之間的積分僅差51分，只要闖進決賽，兩人排名將互換。

世界羽球聯盟（BWF）最新世界排名今天出爐，山口茜儘管亞錦賽衛冕失利，但靠著晉級亞錦賽決賽，積分增至10萬9749分，繼2018、2019年後，再度重返球后寶座，戴資穎以10萬8800分，排名第2。

戴資穎第3度被山口茜從球后寶座拉下，但生涯5度登上世界第一，累計球后在位週數長達213週，依舊是女單之最，預計明天搭機前往泰國，將領軍出征優霸盃團體賽。

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女子羽球最新世界排名3日出爐，山口茜擠下戴資穎成為世界第一。（圖取自世界羽球聯盟網頁bwfbadminton.com）
女子羽球最新世界排名3日出爐，山口茜擠下戴資穎成為世界第一。（圖取自世界羽球聯盟網頁bwfbadminton.com）
戴資穎（圖）第3度被山口茜從球后寶座拉下，但生涯5度登上世界第一。（中央社檔案照片）
戴資穎（圖）第3度被山口茜從球后寶座拉下，但生涯5度登上世界第一。（中央社檔案照片）
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