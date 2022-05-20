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王子維不敵李詩灃 泰國羽球公開賽8強止步

2022/5/20 15:27
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（中央社記者龍柏安台北20日電）台灣男單好手「羽球王子」王子維，今天在泰國羽球公開賽男單8強，以16比21、17比21不敵中國好手李詩灃，吞下對戰2連敗，受阻於4強門外。

在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，並緊接在湯優盃之後登場。

世界排名15的王子維，在泰國公開賽前2役都鏖戰超過1小時、歷經3局苦戰脫困，對他的體能造成不小負擔，今天再碰上年僅22歲、2018年青奧金牌得主李詩灃。

王子維今年亞洲羽球錦標賽16強才剛和李詩灃過招，當時王子維兩局都和對手打到延長加分，才以20比22、21比23惜敗，今天兩人在泰國公開賽再次碰頭，可惜卻沒能報亞錦賽落敗的一箭之仇。

今天開局，王子維把進攻範圍拉得很大，面對李詩灃強力進攻，也都遊刃有餘，讓他一度以11比7取得領先。

不料技術暫停過後戰況豬羊變色，李詩灃拉出一波13比2攻勢後來居上，王子維雖靠著對手連續回擊掛網連追3分，可惜最後網前球回擊偏高導致失分，首局以16比21棄守。

次局王子維和對手相互拉鋸，全場共9度打平，在16比16平手之際，兩人在多拍拉鋸後，王子維回擊出界，也錯失超前契機，這也成了勝負的分水嶺。

接下來王子維連丟3分，讓對手取得聽牌優勢，他雖奮力追回1分，最終仍以17比21吞敗，無緣4強。（編輯：陳政偉）1110520

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