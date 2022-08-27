戴資穎化解6個賽末點仍吞敗 羽球世錦賽4強止步獲銅牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

世界排名第2的台灣羽球一姐戴資穎（圖）27日不敵東京奧運金牌得主、中國名將陳雨菲，世界羽球錦標賽女單獲銅牌，未能打進壓軸決賽。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北27日電）決勝局化解6個賽末點，期望的逆轉秀卻沒能實現，隨著戴資穎最後殺球出界，以21比15、14比21、18比21不敵奧運金牌得主、中國名將陳雨菲，羽球世錦賽4強止步。

2022世界羽球錦標賽今天在日本東京進行各組4強賽，稍早台灣羽球一哥周天成，不敵東京奧運金牌得主、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）被迫止步，無奈一姐戴資穎也未能闖關，在首局率先拿下的優勢下連丟2局，同在4強落馬。

去年世錦賽戴資穎在決賽不敵日本名將山口茜，最終惜敗銀恨，僅追平「羽球精靈」鄭韶婕在2011年奪銀的隊史女單最佳名次，今年戴資穎捲土重來，卻沒能跨越4強這道門檻。

戴資穎今天面對世界排名第4的中國女將陳雨菲，雙方過去共交手23次，前者握有17勝對戰優勢，不過本季兩人4次交鋒，雙方勝負各半，且近2次交手，戴資穎都沒討到便宜。

兩人這次再度狹路相逢，開局戴資穎火力全開，下場就拉出12比3攻勢，不過對手在比賽後段急起直追，一度將差距縮小至只差4分，所幸戴資穎即時穩住陣腳，加上對手最後反拍回擊出界，先以21比15拿下。

次局對手全力反撲、試圖延長戰線，戰況也呈現膠著，雙方共8度打平，不料戴資穎在13比12領先時，突然陷入亂流，連3次掛網包括回擊出界，一口氣連丟7分，讓她以14比21讓出，也讓對手扳平戰局。

決勝局戴資穎在4比6微幅落後時，一口氣連丟5分，加上無法有效減少失誤的情況下，讓對手將比分越拉越大，戴資穎在12比20落後時，連追6分、化解6個賽末點，可惜最後一記對角殺球出界，以18比21惜敗，戴資穎獲銅牌，未能打進壓軸決賽。（編輯：張芷瑄）1110827