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世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

2022/8/9 15:05（8/9 16:02 更新）
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世界羽球聯盟8月起逐步解凍世界排名積分，暫居第2的台灣羽球一姐戴資穎30日有機會重返球后寶座。（中央社檔案照片）
世界羽球聯盟8月起逐步解凍世界排名積分，暫居第2的台灣羽球一姐戴資穎30日有機會重返球后寶座。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）世界羽球聯盟（BWF）8月起逐步解凍世界排名積分，最新排名今天出爐，暫居第2的台灣羽球一姐戴資穎目前積分僅差球后、日本名將山口茜168分，8月30日有機會重返球后寶座。

BWF以往採計球員過去52週所參加的比賽中最高10站的積分，加總後決定世界排名，但過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，多場世界巡迴賽事取消，因此後來採取保留2019年4月至今賽事積分，隨著賽事恢復正常，自今年8月2日起每週將扣除2019年第12週開始的4週積分，預計2023年1月3日恢復正常。

BWF今天公布最新世界排名，戴資穎積分11萬845分，排名第2，而山口茜本週在扣除2019年亞錦賽冠軍積分9200分後，由2019年年終賽8400分補上，整體積分減少800分，目前11萬1013分，兩人之間差距僅168分。

按照目前BWF每週扣除2019年4週積分推算，山口茜接下來在2019年印尼公開賽、日本公開賽獲得冠軍積分1萬2000分、1萬1000分都將受到影響。

世界羽球錦標賽8月22日將在日本東京開打，山口茜即使完成連霸，獲得1萬3000分冠軍積分，但仍無法完全彌補之前損失的積分落差。

戴資穎今年5月初讓出球后寶座，由於8月不會再被扣除2019年的賽事積分，無論世錦賽結果如何，預計8月30日有機會第6度登上球后寶座，目前累計生涯球后在位週數長達213週的她，未來將可望繼續推進紀錄。（編輯：張芷瑄）1110809

台灣羽球一姐戴資穎目前積分僅差球后、日本名將山口茜168分。（圖取自世界羽球聯盟網頁bwfbadminton.com）
台灣羽球一姐戴資穎目前積分僅差球后、日本名將山口茜168分。（圖取自世界羽球聯盟網頁bwfbadminton.com）
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