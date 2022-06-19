戴資穎印尼公開賽擊敗王祉怡封后 本季第2冠到手

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台灣羽球一姐戴資穎（右）19日在印尼羽球公開賽女單冠軍戰擊敗亞錦賽金牌、中國女將王祉怡（左）。（美聯社）

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣羽球一姐戴資穎今天印尼羽球公開賽女單冠軍戰，與亞錦賽金牌、中國女將王祉怡激戰3局、60分鐘，以21比23、21比6、21比15，勇奪本季第2冠。

去年拿下東京奧運羽球女單銀牌的戴資穎，將在明天迎接28歲生日，而這一冠正好成為她的生日禮物。

戴資穎在今年5月泰國羽球公開賽拿下本季首冠後，隨後返台繼續備戰，這次出征在雅加達舉行的超級1000系列的印尼公開賽。

世界排名第2的戴資穎連過4關挺進女單決賽，連2站爭冠，其中4強賽逆轉扳倒中國名將陳雨菲，在東京奧運金牌戰之後，取得對戰2連勝，今天與新科亞錦賽金牌、中國女將王祉怡角逐冠軍，戴資穎曾在2016、2018年封后，今天尋求在印尼公開賽的第3冠。

王祉怡這次在印尼公開賽表現勢如破竹，不但在16強、8強賽接連力挫西班牙名將馬琳（Carolina Marin）、日本女將山口茜，從前、後任球后手中拿下勝利，4強賽更是一舉扳倒同胞何冰嬌。

戴資穎生涯首度對決排名第14的王祉怡，戴資穎開賽失誤較多，加上對手打法可能略為陌生，一度陷入8比14落後。

戴資穎及時回神，不但後來居上，還靠著網前小球以20比19反超，但隨後錯失1個局點機會，以21比23讓出首局。

戴資穎次局調整節奏，成功限制住對手攻勢，開局拉出11比0攻勢，並以21比6扳回一城。

戴資穎決勝局前段打法更為靈活，幾記近身球，加上將球挑往後場，都讓對手難以招架，以6比1占上風，而王祉怡展現韌性，急起直追，讓戰況再度陷入膠著。

戴資穎在16比15領先時，耐心與對手周旋，連得5分，最終以21比15奪得冠軍，本季第2冠入袋，這也是她在印尼公開賽歷年來的第3座冠軍，生涯第24座超級賽（500系列以上）冠軍到手，持續推高女單新紀錄。（編輯：張雅淨）1110619