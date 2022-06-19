戴資穎若大馬公開賽奪冠 有望重回球后寶座

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台灣羽球一姐戴資穎若6月底馬來西亞公開賽奪冠，有機會在7月5日重返球后寶座。圖為5月戴資穎手拿泰國羽球公開賽獎盃和獎牌。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣羽球一姐戴資穎今天印尼羽球公開賽拿下賽史第3冠，縮小與現任世界球后山口茜積分差距，若6月底馬來西亞公開賽奪冠，有機會在7月5日重返球后寶座。

戴資穎今天印尼羽球公開賽女單冠軍戰，與亞錦賽金牌、中國女將王祉怡激戰3局、60分鐘，以21比23、21比6、21比15，收下本季第2冠，這也是她在賽史個人第3冠。

日本球后山口茜、戴資穎目前積分各為11萬1963分、10萬9845分，戴資穎印尼賽封后可獲得1萬2000積分，並可取代前10站最高積分中最低的1萬200分，6月21日世界排名更新後，儘管戴資穎依舊排名第2，但積分預計將增至11萬1645分，僅落後山口茜318分。

6月28日在吉隆坡登場的馬來西亞羽球公開賽，屬於超級750系列賽事，冠軍積分1萬1000分，戴資穎若能再登頂，進帳冠軍積分將替代其中一站1萬200分，等於新增800分，有機會收復失去的球后寶座。

戴資穎今天用印尼公開賽冠軍為明天28歲生日慶生，而她在印尼也擁有高人氣，不僅比賽過程中場邊不時有球迷為她加油，賽後也有大批球迷為她唱生日快樂歌。

戴資穎賽後記者會受訪時表示：「我覺得今天和昨天比賽都非常辛苦，很開心在現場有很多球迷支持，讓我在場上可以更有動力贏得勝利。」

談到與王祉怡交手，戴資穎認為，王祉怡是名穩定的選手，拉吊與控制方面都很好，並表示自己有很多失誤，因此在比賽的時候會比較有壓力。

談到還會再打羽球多久，戴資穎並未明確回覆，她僅說，希望自己可以保持健康、面對每一場比賽，沒有想會打到什麼時候。（編輯：陳仁華）1110619