印尼女雙好手波利退休 戴資穎王齊麟受邀表演賽

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）印尼羽球女雙好手波利去年東京奧運為印尼拿下女雙金牌後，現年34歲的她決定退休，印尼羽球總會今天為她舉辦退休儀式，台灣羽球一姐戴資穎、男雙好手王齊麟都受邀參加表演賽。

印尼女雙好手波利（Greysia Polii）與搭檔佐哈里（Meiliana Jauhari）在2012年倫敦奧運風波被判消極比賽，後來遭印尼羽球總會禁賽。波利2016年里約奧運改與瑪赫斯瓦麗（Nitya Krishinda Maheswari）合作，8強止步，而搭檔之後因傷退休，也讓波利萌生退休念頭。

波利去年與小將拉哈育（Apriyani Rahayu）一同出征東京奧運，並在女雙決賽中擊敗中國組合陳清晨與賈一凡，為印尼搶下首面奧運女雙金牌。

波利今年逐漸淡出球場，最近一次出賽已是3月的全英公開賽，她在日前宣布退休，揮別19年運動員生涯。印尼羽球總會今天在印尼大師賽決賽開打前為波利舉辦退休儀式，並舉辦表演賽，而戴資穎、王齊麟也在受邀行列。

波利今天表演賽與王齊麟、印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）同組，與另一組的戴資穎、印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）、蘇堤萬（Hendra Setiawan）進行3對3對抗，而主角波利全場表演賽也掛著笑容，享受這一刻。（編輯：張雅淨）1110612