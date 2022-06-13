戴資穎球技學業並進 征戰印尼前獲北市大博士學位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣羽球一姐戴資穎（中）如期完成台北市立大學競技運動訓練研究所博士班的學業，並完成最後的博士論文口試審查，取得博士學位。（台北市立大學提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北13日電）台北市立大學競技運動訓練研究所今天舉行畢業典禮，台灣羽球一姐戴資穎目前人在雅加達，準備14日開打的印尼羽球公開賽，而她在出發前已完成博士論文口試，取得博士學位。

印尼羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000系列，明天將點燃戰火，世界排名第2的戴資穎首輪將出戰排名第18的新加坡女將楊佳敏。

戴資穎從大學、碩士班都是在台北市立大學完成，2018年從碩士班畢業後，戴資穎同樣選擇在台北市立大學攻讀博士，希望增進訓練以外專業的運動科學知識，而與她感情深厚的姊姊戴靖潔，也在今年1月順利取得台北市立大學博士學位。

戴資穎透過新聞稿表示：「運動固然很辛苦，課業也絕對不可以放棄，在增長知識的同時，對自己的運動生涯也會有幫助，可以用更科學的角度去解決遇到的難題，當你遇到困難時，可以哭、可以難過，但絕對不可以放棄，相信自己堅持下去，才會在回頭看時不會後悔，人生只有一次。」

儘管戴資穎常年在外征戰，但仍靠著線上、通訊教學，如期完成台北市立大學競技運動訓練研究所博士班的學業，並在前往印尼的前一天，在國訓中心幫忙下，完成最後的博士論文口試審查，取得博士學位。

戴資穎日前提前穿上畢業的博士服，由前校長戴遐齡完成所有畢業生夢想的撥穗儀式，再由現任體育署代理署長、教育部次長林騰蛟頒發博士學位畢業證書，最後由現任代理校長邱英浩頒發特別貢獻獎。

台北市立大學競技運動訓練研究所所長、也是戴資穎碩士與博士班指導教授陳奕良稱讚，戴資穎是名很有企圖心、責任感、自律且善於時間規劃的運動員，近年來這3年不少比賽因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，戴資穎仍利用時間積極完成課業，「資穎在技術與學術能有這樣的成就，完全是建立在其本身良好的態度」。（編輯：屈享平）1110613