距台北羽球賽首冠已10年 戴資穎盼多拿幾座

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台灣羽球一姐戴資穎24日在台北羽球公開賽女單冠軍戰，以21比17、21比16擊敗日本選手川上紗惠奈，拿下冠軍。圖為戴資穎賽後向場邊球迷比愛心。中央社記者張新偉攝 111年7月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在台北羽球公開賽女單冠軍戰，以直落二橫掃日本選手川上紗惠奈，拿下賽史第4冠，距離首冠已經10年，她表示，希望還可以多拿一些冠軍。

2022年台北羽球公開賽在台北和平籃球館舉行，戴資穎今天女單冠軍戰以21比17、21比16橫掃日本選手川上紗惠奈，奪得賽史第4冠，追平丹麥女將拉森（Kirsten Larsen）、韓國女將成池鉉4度在女單封后紀錄。

戴資穎高人氣也展現在場邊球迷的加油聲，即使到賽後接受媒體聯訪時，場外還有球迷不停大喊，「小戴我愛你」。

戴資穎表示，看到幾乎滿場的球迷為選手加油，讓她相當開心，給予她很大的支持和鼓勵，她也開玩笑地說，由於比賽戰況激烈，「大家今天本來有一直在告白，可能後面有點太緊張，都忘記要告白，很賣力幫我加油」。

戴資穎也感受到球迷的心意，她指出，聽得出來球迷都有在用心準備加油口號，「兩邊好像在互相回應，比誰比較喜歡我的感覺」。

談到對手狀況，戴資穎認為，日本選手跑動一直都是非常好，具有一定穩定性，且速度很快，一度造成她很大壓力，因此她時刻提醒自己必須減少失誤。

戴資穎從2012年首度在台北公開賽封后，到今年奪得賽史第4冠，她希望趁著還在打球的時候，可以再多拿一些冠軍，「10年了，代表我已經打了一段時間，也差不多了，但是我還在努力」。

談到明年是否將挑戰台北公開賽第5冠，戴資穎並未直接回應，她僅說：「我先把今年比賽打完，明年再看看。」

在台北公開賽告一段落後，戴資穎稍作休息後，將繼續備戰8月世界錦標賽，她希望能持續加強穩定性，上場後能專注，打好每一顆球。（編輯：張雅淨）1110724