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麟洋配橫掃馬來西亞組合 首闖台北羽球公開賽決賽

2022/7/23 17:11（7/23 18:01 更新）
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台灣黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）23日在2022台北羽球公開賽男雙4強戰中，以21比10、21比14擊敗大馬組合文鑫源、黃天啟，成功闖入決賽。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日
台灣黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）23日在2022台北羽球公開賽男雙4強戰中，以21比10、21比14擊敗大馬組合文鑫源、黃天啟，成功闖入決賽。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日
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（中央社記者龍柏安台北23日電）東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，今天在台北羽球公開賽男雙4強戰，以21比10、21比14擊敗世界排名125的馬來西亞組合文鑫源、黃天啟，本季首度闖進決賽。

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世界排名第4的「麟洋配」王齊麟、李洋，是今年台北羽球公開賽男雙頭號種子，不過兩人本季有些欲振乏力，今年僅先後在泰國公開賽與印尼大師賽兩度闖進8強。

「麟洋配」王齊麟、李洋順利闖進台北羽球公開賽決賽，除寫下本季最佳戰績，明天將再遭遇馬來西亞組合鄭凱文與萬緯聰，除挑戰本季首冠，也將尋求合拍後在台北羽球公開賽的首冠。（編輯：屈享平）1110723

2022台北羽球公開賽23日在台北和平籃球館進行男雙4強賽程，台灣黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）成功奪勝晉級，首闖台北公開賽決賽。圖為兩人得分後振臂歡呼。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日
2022台北羽球公開賽23日在台北和平籃球館進行男雙4強賽程，台灣黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）成功奪勝晉級，首闖台北公開賽決賽。圖為兩人得分後振臂歡呼。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日
羽球男雙世界排名第4的「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）為2022台北羽球公開賽男雙頭號種子，23日兩人在4強戰直落二擊敗世界排名125的馬來西亞組合，本季首度闖進決賽。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日
羽球男雙世界排名第4的「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）為2022台北羽球公開賽男雙頭號種子，23日兩人在4強戰直落二擊敗世界排名125的馬來西亞組合，本季首度闖進決賽。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日
東京奧運羽球金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟（綠衣後）、李洋（綠衣前）23日在2022台北羽球公開賽男雙4強戰登場，終場以直落二成功挺進冠軍決賽。中央社記者鄭清元攝　111年7月23日
東京奧運羽球金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟（綠衣後）、李洋（綠衣前）23日在2022台北羽球公開賽男雙4強戰登場，終場以直落二成功挺進冠軍決賽。中央社記者鄭清元攝　111年7月23日
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