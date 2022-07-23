周天成與奈良岡功大爭金 挑戰台北羽賽生涯第4冠

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台灣羽球一哥周天成（圖）23日在2022台北羽球公開賽男單4強賽，以21比12、21比12直落二輕取馬來西亞好手宋俊偉，挺進冠軍決賽。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日

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（中央社記者龍柏安台北23日電）大會男單頭號種子、台灣羽球一哥周天成，今天以21比12、21比12輕取馬來西亞好手宋俊偉，明天將與日本21歲小將奈良岡功大對決，挑戰生涯在台北羽球公開賽的第4冠。

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，這站隸屬羽球世界巡迴賽超級300系列。

世界排名第4的周天成，包括今年在內生涯共6度闖進台北公開賽男單決賽，坐擁3冠的他，也是男單最多冠紀錄保持人，若明天他能再次封王，除把他樹立的男單冠軍障礙持續堆高，也將追平賽史最多冠紀錄。

另一方面，周天成本季最佳戰績，是在印尼大師賽拿下的亞軍，明天則是他本季第2度闖進壓軸決賽，他承認：「說沒期待是騙人的。」

周天成強調，這裡是自家主場，對他而言，最重要的還是把比賽打好，並把自己的狀態打出來。

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明天決賽對手奈良岡功大，上週才在新加坡羽球公開賽拿下亞軍，周天成與他未曾碰過頭，不過他不敢大意，他表示對手近況很好，上一站才剛打進決賽，他會做好準備，也做好去衝擊對手的準備。

周天成也發現，近年台灣羽球的球迷人數越來越多，粉絲的素質也越來越高，他並透露，他很幸運可以置身在這一波浪潮之中，最後他也不忘榮耀上帝，笑著說：「為上帝發光。」（編輯：陳政偉）1110723

世界排名第4的台灣羽球一哥周天成（前）23日在2022台北羽球公開賽男單4強戰順利拿勝晉級，24日將尋求生涯在台北公開賽的第4冠。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日