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台北羽賽麟洋配直落二晉級 本季首度躋身4強

2022/7/22 21:43
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（中央社記者龍柏安台北22日電）奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在台北羽球公開賽以21比16、21比13擊敗自家的李佳翰、林永晟，本季首度躋身4強，王齊麟感嘆：「好久沒在週六出賽。」

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，這站隸屬羽球世界巡迴賽超級300系列，台灣堪稱最大贏家，5項共計8組人馬闖進4強，其中女單將由一姐戴資穎對上「交大學霸」許玟琪，提前預約一張冠軍賽門票入袋。

世界排名第4的男雙大會頭號種子「麟洋配」王齊麟、李洋，今晚壓軸登場，在滿場歡呼聲中，兩人以直落二輕鬆晉級，明天將與馬來西亞的文鑫源與黃天啟角逐決賽門票。

李洋賽後正經地表示，他覺得狀況一場比一場更好，之前暴露出的問題也有持續改進中，最後他也期許：「希望明天還可以繼續開心。」

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至於自家男雙組合蘇敬恒、葉宏蔚，今天則是在首局以12比21棄守劣勢下急起直追，連續以21比15、21比12逆轉拉下日本組合小野寺雅之、岡村洋輝，明天同樣要與馬來西亞組合鄭凱文與萬緯聰爭搶冠軍賽入場券。

同樣高居大會頭號種子的周天成，今天對手陳紀廷因腳傷不適，第2局提前宣布退賽，也讓他成功晉級4強，只要明天持續闖關，將可望爭取生涯在台北公開賽的第4座男單冠軍。（編輯：陳政偉）1110722

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