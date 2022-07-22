左手小將林俊易 台北羽球賽一戰成名

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2022台北羽球公開賽22日在台北和平籃球館進行男單賽事，台灣好手林俊易（圖）對戰「羽球王子」王子維，終場林俊易以21比13、19比21、21比10擊敗王子維，挺進4強。中央社記者裴禛攝 111年7月22日

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（中央社記者龍柏安台北22日電）現場不對等的歡呼聲，隨著比數傾斜漸趨平衡，小將林俊易用左手球拍向大家介紹自己，今天他在台北羽球公開賽以2比1擊敗世界排名16的王子維，首度闖進4強。

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬元）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，世界排名78的林俊易，今天以21比13、19比21、21比10淘汰「羽球王子」王子維，也是繼今年4月全國羽球團體賽後，再次擊敗王子維。

今年23歲、身高181公分的林俊易，擁有出色身體素質，是台灣羽壇寄予厚望的未來之星，受到左膝傷勢影響，讓他近幾年表現有些起伏，一場席捲全球的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，反倒給他更多時間與空間，也讓他在台北公開賽順利起飛。

今天林俊易與王子維交手，就算林俊易打出精彩好球，加油聲總和王子維有段落差，賽後他搞笑地說：「我遜掉了。」直到決勝局，雙方加油的聲量才逐漸齊平，他也相信，透過這場比賽後，台灣會有更多球迷因此認識他。

生涯第3度參加台北公開賽的林俊易，過去最佳戰績是會內賽首輪止步，今年他首度挺進4強，就連對手王子維都說：「他真的很厲害。」

王子維賽後展現風度，強調林俊易擁有出色的進攻能力，比賽中若被迫把球挑高，就會陷入很大壓力。

林俊易期許自己，今年賽季能把自己的世界排名推進至前50名內，他也謙遜表示自己仍有許多學習與進步空間，也期盼接下來的表現可以越打越好。（編輯：屈享平）1110722