周天成台北公開賽晉級 盼把最好一面呈現給球迷

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2022台北羽球公開賽20日在台北和平籃球館展開，台灣羽球一哥周天成（圖）迎戰同胞呂家弘，終場奪勝晉級，在贏得勝利後握拳吶喊。中央社記者張新偉攝 111年7月20日

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（中央社記者龍柏安台北20日電）高居大會頭號種子、台灣羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽首輪並不輕鬆，歷經3局激戰以2比1淘汰自家的呂家弘，賽後他強調，儘管不是最佳狀況，仍想把最好一面呈現給球迷。

2022台北羽球公開賽今天在台北和平籃球館進行第2天賽事，這也是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦兩年後首度復辦，在世界羽球巡迴賽屬超級300系列，也是周天成在近7週內所參加的第5站賽事。

周天成今天首局先以14比21棄守，接下來他以21比13、21比18連拿2局，擺平2015年世界青少年羽球錦標賽金牌得主呂家弘，如願挺進16強。

對於近來密集出賽，周天成承認，狀況當然不像在自家鍛鍊好後出門比賽，連番征戰也只能做些重量訓練、維持手上技術，他也說：「回來比賽總是很特別，希望把每場做好，把最好的表現呈現給大家。」

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台北公開賽首役就歷經62分鐘、3局大戰才脫困，周天成表示，他很清楚，每場比賽都會很激烈，因為大家都做足了準備，而他給自己的目標也很簡單，「在場上就是盡全力去打。」

呂家弘今天率先拿下首局，又在決勝局從落後追平甚至超前，最後雖沒能扳倒大會頭號種子、世界排名第4的周天成，仍帶給球迷一場精彩好球，他賽後也說：「我就是盡力去打，雖然結果差了一點點。」（編輯：張雅淨）1110720