台北羽賽化解2賽末點逆轉勝 麟洋配：當下很平靜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北20日電）頂著奧運金牌光環，台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋今天在台北羽球公開賽男雙首輪，次局克服2個賽末點以2比1逆轉勝，兩人賽後異口同聲表示，面臨危機當下反而很平靜。

2022台北羽球公開賽今天在台北和平籃球館進行第2天賽事，這項賽事屬羽球世界巡迴賽超級300系列，緊接著在新加坡羽球公開賽後登場，東京奧運金牌組合王齊麟與李洋今天以19比21、22比20、21比16擊敗自家同胞李芳至與李芳任，有驚無險挺進次輪。

王齊麟表示，第1場比賽總是特別難打，加上對手過去曾是他們的陪練員，因此非常熟悉他們的打法和球風，打起來甚至還被對手壓制，第2局對手一度率先「聽牌」，並握有2個賽末點。

談到成功化險為夷，王齊麟表示，當下雖然看似快輸了，內心反而很平靜，「因為在僵持時反而會想著要得分，快輸了就不用想太多，只要把球回過去就好。」

李洋也認同隊友觀點：「當下是真的平靜。」他透露，每次在台灣打球都很開心，能夠逆轉的主因之一，就是現場球迷的加油聲，「是他們帶給我們動力。」

王齊麟則搞笑地說，他非常喜歡在自己家裡打，「因為感覺起來都是我的主場。」

兩人上次合拍在台北公開賽出賽，最終止步4強，李洋強調，即便今年多了奧運金牌這個頭銜，也不會因此特別感到壓力，因為有這麼多人一起支持台灣的羽球，讓他倍感興奮與開心。（編輯：張雅淨）1110720